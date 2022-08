O Paypal confirmou que não está mais disponível o PIX para transações

O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia, é uma mão na roda para quem deseja receber valores, sem custo algum e instantaneamente.

O PIX se tornou uma das transações mais populares para os brasileiros, e várias plataformas implementaram esse sistema para funcionar integrado, e um deles foi o Paypal.

Com isso, usuários passaram a receber ou enviar valores através do pix, e a transação era totalmente instantânea, porém, como no Brasil nem tudo são flores, diversos usuários foram surpreendidos pela remoção dessa opção de transação no site paypal.com .

Entramos em contato com a empresa, e a mesma confirmou o fim do PIX no sistema do Paypal:

O PayPal conta com transferências automáticas de saldo. Isso lhe traz uma camada extra de segurança, uma vez que o saldo só poderá ser transferido para uma conta bancaria de sua titularidade.

Ainda de acordo com a empresa, as transferências automáticas (via TED ou DOC) só acontecerão das 4h da manhã às 7h da manhã.

Há alegação também é que o PayPal no Brasil ainda não é considerado um banco e por isso essa opção está sendo removida por questões jurídicas.

No Twitter, diversos usuários estão insatisfeitos com essa medida que removeu o PIX do Paypal, principalmente pessoas que recebem pagamento por essa plataforma.