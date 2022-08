Penedo começou a vacinar crianças com 4 anos de idade contra a Covid-19

Secom PMP

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Penedo.

Desde terça-feira (02), a imunização realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) está liberada para crianças a partir de 4 anos de idade.

Para que os pequenos penedenses sejam vacinados, pais ou responsáveis devem estar presentes e levar os seguintes documentos: CPF ou Cartão SUS, RG ou Certidão de Nascimento e Caderneta de Vacina.

A vacinação para essa faixa etária está acontecendo exclusivamente no Centro de Inclusão Digital, localizado na Praça Santa Luzia, nos seguintes horários: 7h às 11h30 e 13h30 às 17h.

“Estamos em uma situação preocupante no município, porque iniciamos a vacinação na faixa etária de 3 a 4 anos, com crianças com imunidade baixa, e nenhuma foi vacinada. Por isso resolvemos abrir para crianças de 4 anos, sem restrição”, disse a Coordenadora de Imunização da SEMS, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

Com a ampliação da campanha contra Covid, 1.900 crianças residentes em Penedo podem ser vacinadas contra o coronavírus.

A dificuldade de vacinar essas crianças pode estar ligada a falta de tempo dos pais, por motivos diversos, mas eles podem colocar alguém de confiança para levar os filhos até o posto de vacinação, com os documentos necessários.

“A criança tem que estar acompanhada dos pais ou representante legal. Nós gostamos de sempre falar isso porque precisa ter um adulto acompanhando. O pai ou a mãe pode deixar um amigo ou vizinho levar a criança, com um termo de responsabilidade assinado por eles. O importante é vacinar”, explica a Coordenadora de Imunização.

O estoque de vacinas é considerado satisfatório para essa demanda de crianças do município e o imunizante disponível é o Coronavac.

Em caso de crianças acamadas, os pais podem solicitar a assistência através do Whatsapp da Saúde – (82) 9 9925.5743 – para que elas sejam vacinadas.