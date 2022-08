Penedo sedia oficina regional sobre assistência para pessoas com obesidade

Encontro reuniu representantes da 6ª região de saúde de Alagoas

Até o ano de 2030, cerca de 30% da população adulta do Brasil estará com sobrepeso, conforme estudo publicado no último mês de maio no Atlas Mundial da Obesidade.

Para enfrentar essa situação, o Ministério da Saúde e o Hospital Oswaldo Cruz estão desenvolvendo um projeto de caráter preventivo para ser aplicado nos municípios, por meio da rede básica de atenção.

A orientação sobre como esse trabalho será realizado foi apresentada nesta sexta-feira, 26, durante oficina realizada em Penedo para representantes das cidades da 6ª região de saúde de Alagoas.

O objetivo é aprimorar os cuidados aos usuários, com apoio de equipe multiprofissional para reduzir os casos de obesidade em Alagoas, estado da região Nordeste com o maior número de pessoas adultas com sobrepeso.

“Vamos começar a capacitar os nossos profissionais em setembro, apresentando o fluxo da assistência construído hoje com a equipe do Hospital Oswaldo Cruz e da Sesau, para fortalecer toda a rede de atenção e os cuidados aos usuários com sobrepeso e obesos sem comorbidades”, explica Monike Souza Nunes Damasceno, Diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

