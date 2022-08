Pesquisa revela que reforço escolar alcança apenas 39% dos estudantes

Pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Datafolha apresentou informações sobre a Educação Básica no Brasil sob a perspectiva dos estudantes e de suas famílias. Segundo dados do levantamento, 94% das unidades de ensino contam com alguma ação de enfrentamento aos desafios resultantes da pandemia de covid-19.

No entanto, as ações de reforço escolar alcançam apenas 39% dos estudantes, enquanto 40% do alunado recebe apoio psicológico. A maioria dos pais ou responsáveis (74%) acredita que as ações de apoio psicológico contribuem muito para os alunos, enquanto 70% destacam a relevância do reforço escolar no desenvolvimento dos estudantes.

Ao todo, a pesquisa ouviu 1.308 pais ou responsáveis e 1.869 estudantes. Solicitado pelo Itaú Social, pela Fundação Lemann e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o estudo Educação na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias foi feito em maio deste ano.

A gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Social, Patrícia Mota Guedes, destacou a desigualdade na oferta do reforço também se apresenta na distribuição regional:

“Há desigualdade na oferta do reforço, seja em termos de mais oferta para escolas públicas com maior nível socioeconômico, quando comparados com escolas com menor nível socioeconômico, mas também quando a gente olha e compara regiões do Brasil”, afirmou.

As escolas públicas de maior nível socioeconômico contemplam 43% dos alunos com o reforço escolar, enquanto as escolas com nível menor alcançam apenas 33%. Na região Nordeste, apenas 28% dos alunos têm reforço escolar. Na parte do sul do país, 53% dos estudantes têm aula de reforço.

A pesquisa revela ainda que 28% dos estudantes do ensino médio pensam em abandonar os estudos, e a causa mais apontada pelos jovens é perda pelo interesse pelos estudos. Ao todo, 32% dos alunos apontaram esse motivo.

