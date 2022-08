P&G disponibiliza vagas de estágio gerencial

Em busca de uma oportunidade que te desafie a fugir do comum? Esta é a sua chance, já que a Procter & Gamble disponibiliza vagas para seu programa de estágio gerencial.

A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários com formação entre Dezembro de 2023 e Dezembro de 2024, inglês intermediário a avançado e disponibilidade para carga mínima de 30 horas semanais. Para a empresa, morar ou ter disponibilidade para residir próximo à localidade de sua escolha no começo do estágio também é um diferencial.

As chances são para as unidades da P&G em São Paulo (SP), Louveira (SP), Manaus (AM), Seropédica (RJ), Salvador (BA) e Brasília (DF), nas áreas de Finanças, Vendas, Logística e Compras, Tecnologia da Informação, Marketing, Recursos Humanos, Engenharia, Manufatura e Logística e Pesquisa e desenvolvimento.

De acordo com a P&G, este programa se difere dos demais porque garante aos contratados a oportunidade de desenvolver um trabalho realmente significativo ao negócio. Eles serão, ainda, responsáveis por projetos que impactam diretamente a companhia.

Para tanto, o programa é desenhado para preparar os profissionais à gerência logo após ao estágio, de modo que desde o dia 1 eles serão desenvolvidos(as) para liderar e contarão com o suporte de gestores, mentores, outros colegas de trabalho e muitos treinamentos para isso.

A P&G oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, horários de estágio flexíveis, auxílio na compra de medicamentos e vacinas, vale transporte, suporte psicológico e atendimento financeiro, acesso ao Gympass, seguro de vida e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar diretamente na página do programa, disponível aqui. No endereço, a multinacional disponibiliza uma série de dicas para que os candidatos se preparem para o processo seletivo.