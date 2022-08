Pism 2023: UFJF libera resultado dos pedidos de isenção da taxa

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulga nesta quinta-feira (11) os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023. Os candidatos que solicitaram o benefício podem consultar as respostas preliminares através da Área do Candidato.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos logo após a divulgação dos resultados. A interposição deve ser feita virtualmente, conforme orientações da UFJF.

Conforme o edital, os pedidos de isenção foram recebidas através de duas categorias: via Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e através da Lei 12.799/2013.

No caso dos candidatos inscritos no CadÚnico, foi necessário informar o Número de Identificação Social (NIS). A solicitação através da Lei 12.799/2013 exigiu a comprovação de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Além disso, é pré-requisito que o candidato tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular.

Período de inscrição

As inscrições para o Pism 2023 estão abertas e podem ser feita até as 18h do dia 22 de agosto, exclusivamente através da Área do Candidato. O valor da taxa de inscrição é o mesmo para os três módulos: R$ 150. O pagamento da taxa deverá ser feito até 18h do dia 9 de setembro.

Os candidatos poderão consultar os locais do exame a partir do dia 8 de novembro, quando a UFJF vai liberar o comprovante definitivo de inscrição.

As provas dos três módulos do Pism 2023 estão previstas para os dias 3 e 4 de dezembro de 2022. A aplicação das provas será nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

Vagas e resultados

A oferta total da UFJF é de 2.263 vagas para 75 cursos ministrados nos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares. Há reserva de vagas para candidatos egressos de escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas.

A publicação do resultado final, com a lista de aprovados no Módulo III, está prevista para o dia 19 de janeiro de 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFOPA abre período de inscrição para a 2ª edição do Processo Seletivo Regular 2022; saiba mais.