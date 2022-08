PIX CAMINHONEIRO de R$ 1 MIL começa a ser pago nesta terça-feira (9)

Começa nesta terça-feira (9), o pagamento do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro), mais conhecido como Pix Caminhoneiro. Os depósitos serão realizados via conta poupança digital do Caixa Tem.

Os repasses do Pix Caminhoneiro ocorrerão é o dia 31 de dezembro de 2022, considerando seis parcelas de R$ 1 ml a partir deste mês de agosto, “observando o limite global dos recursos de R$ 5,4 bilhões”, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

Dessa forma, neste mês os contemplados receberão duas parcelas de uma só vez, o que totaliza R$ 2 mil. Os repasses se referem aos benefícios de julho e agosto.

Além disso, segundo o Ministério da Infraestrutura, não será preciso prestar contas do benefício recebido. Logo, os caminhoneiros não terão que comprovar que estão usando os recursos na compra do diesel. O dinheiro poderá ser usado como o atendido quiser.

Caixa Tem

Com os pagamentos pelo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), os caminhoneiros poderão usar o cartão de débito virtual em compras online, pagar boletos e contas e utilizar o QR code para pagar compras em estabelecimentos físicos.

Também é possível transferir a quantia para qualquer banco gratuitamente, ou até mesmo sacar o dinheiro em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas, usando o código de saque gerado pelo aplicativo.

Calendário do Pix Caminhoneiro

Confira as datas de pagamento até o mês de dezembro:

Parcela Data de pagamento 1ª 09 de agosto 2ª 09 de agosto 3ª 24 de setembro 4ª 22 de outubro 5ª 26 de novembro 6ª 17 de dezembro

MEI Caminhoneiro também será contemplado

Desde que tenha se registrado até 31 de maio de 2022, o MEI Caminhoneiro também poderá, como transportador autônomo de cargas cadastrado no RNTRC, receber o Pix Caminhoneiro.

Auxílio Taxista

O Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm Taxista) será pago aos profissionais para compensar os impactos causado com o aumento no preço dos combustíveis. No entanto, as parcelas desse benefício começam a ser pagas em 16 de agosto.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, têm direito ao benefício os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para prestação do serviço cadastrado nas prefeituras em vigor no dia 31 de maio de 2022.

Em síntese, a data de repasses do benefício dependerá do envio das informações dos taxistas pela prefeitura dos municípios ao Ministério da Cidadania. Estão previstos os pagamentos de seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro. Porém, o valor e o total de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados.