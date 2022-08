Pix Caminhoneiro deverá atender mais de 870 mil em agosto

Mais de 870 mil motoristas de caminhão de todas as regiões do país deverão receber o dinheiro do Pix Caminhoneiro neste mês de agosto. A informação foi oficialmente confirmada pelo Ministério do Trabalho na tarde desta terça-feira (2). Segundo as informações oficiais, as liberações serão de R$ 1 mil, e serão feitas já a partir do próximo dia 9.

Segundo as informações do Ministério, o plano inicial é ajudar os motoristas de caminhão que se enquadram na condição de autônomos. Quem é registrado como MEI, por exemplo, também terá direito de receber o novo benefício social. Os trabalhadores precisam ter registro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Deste modo, não é preciso se inscrever de maneira direta para receber o novo saldo. O Governo Federal explica que analisou os dados dos motoristas na ANTT para definir quais deles poderão pegar o dinheiro a partir de agosto. Em breve, o Ministério lançará um site para que os trabalhadores possam consultar o resultado da seleção.

O valor dos repasses já está oficialmente definido desde o último mês de julho. De acordo com o Governo Federal, cada caminhoneiro terá o direito de receber R$ 1 mil por mês entre os meses de agosto e dezembro. São seis pagamentos, de modo que o primeiro deles contará com as duas primeiras liberações.

Veja no calendário abaixo que as duas primeiras parcelas acontecerão já no dia 9 deste mês. Assim, cada caminhoneiro ganhará R$ 2 mil na liberação de agosto. Entre os meses de setembro e dezembro, o programa volta ao seu formato regular, com repasses de R$ 1 mil.

1ª Parcela: 9 de agosto;

2ª Parcela: 9 de agosto;

3ª Parcela: 24 de setembro;

4ª Parcela: 22 de outubro;

5ª Parcela: 26 de novembro;

6ª Parcela: 17 de dezembro.

Preciso usar o dinheiro para comprar o combustível?

A motivação oficial da liberação do Pix Caminhoneiro de R$ 1 mil é justamente ajudar os motoristas na compra do combustível. Como é de conhecimento público, o litro do diesel passou por vários aumentos nos últimos meses.

Todavia, os caminhoneiros que receberão o saldo não serão obrigados a usar a quantia para comprar o combustível. Em portaria divulgada recentemente, o Ministério do Trabalho explicou que esta é uma questão que cabe somente aos trabalhadores decidirem.

Trata-se de um formato que também existe nas liberações do vale-gás nacional do Governo Federal. Mesmo que o programa tenha sido criado para ajudar na compra do botijão, os usuários podem fazer o que quiserem com a quantia do benefício.

Caminhoneiros

A relação entre os caminhoneiros e o Governo Federal vem ganhando camadas de complexidade nos últimos meses. O presidente Jair Bolsonaro (PL) contou com o apoio de boa parte dos trabalhadores da área nas eleições de 2018.

Todavia, a aproximação da categoria com o presidente foi posta em xeque muito em função dos aumentos nos combustíveis. Hoje, informações de bastidores indicam que há uma divisão entre os que ainda apoiam o Governo e os que migraram para a oposição.

É justamente neste contexto que o presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu aprovar um auxílio para a classe. Inicialmente, a ideia era pagar um voucher mensal de R$ 400, mas diante das reclamações, o Governo decidiu aumentar os pagamentos para a casa de R$ 1 mil.