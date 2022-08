PIX CAMINHONEIRO e AUXÍLIO TAXISTA pagam primeiras parcelas NESTE mês; veja os calendários

Benefícios extras serão concedidos a partir deste mês aos seus respectivos públicos. Cerca de R$ 10,9 bilhões foram liberados para viabilizar os novos pagamentos.

Mediante a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC das Bondades), o Governo Federal publicou uma medida provisória (MP) que destina R$ 10,9 bilhões para o pagamento do Pix Caminhoneiro e do Auxílio Taxista.

Os recursos serão usados para a liberação de seis parcelas mensais aos profissionais que atuam no transporte de cargas e de passageiros. Essa também é uma estratégia para que o presidente Jair Bolsonaro consiga atrair novos eleitores.

Pix Caminhoneiro

Também conhecido como Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro), o Pix Caminhoneiro terá início no dia 9 de agosto e deve contemplar cerca de 900 mil profissionais.

Na primeira rodada, duas parcelas serão pagas de uma só vez, referentes a julho e a agosto. Confira o calendário de distribuição:

Parcela Data de pagamento 1ª 09 de agosto 2ª 09 de agosto 3ª 24 de setembro 4ª 22 de outubro 5ª 26 de novembro 6ª 17 de dezembro

Auxílio Taxista

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, 301.505 condutores receberão o Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm Taxista). O primeiro pagamento acontecerá no dia 16 deste mês.

No entanto, é importante salientar que o repasse ocorrerá segundo a data do cadastramento do taxista feito pela prefeitura. Veja o cronograma:

Cadastramento Pagamento Entre 25 de julho e 2 de agosto 16 de agosto Entre 5 de agosto e 15 de agosto 30 de agosto Entre 20 de agosto e 11 de setembro Entre setembro e dezembro

PEC das Bondades

Além dos benefícios já mencionados neste artigo, também foram previstos pela PEC das Bondades, a ampliação de dois programas: o Auxílio Brasil e o Vale-Gás. Veja quais foram as implementações.

Auxílio Brasil: Entre agosto e dezembro deste ano as famílias contempladas pelo programa receberão um benefício mínimo no valor de R$ 600, o que representa um adicional de R$ 200 a cada mês. Ademais, o número de atendidos crescerá em 1,5 milhão, aproximadamente;

Vale-Gás: o benefício que é repassado a cada dois meses também teve seu valor elevado. Agora, os beneficiários receberão uma quantia equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg. O valor será determinado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).