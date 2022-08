Pix parcelado é uma boa opção para quem não tem cartão de crédito?

A nova funcionalidade do Pix parcelado foi inicialmente aprovada pelas instituições Santander, PicPay e Mercado Pago. Desde que foi lançado pelo Banco Central, o Pix chegou com a missão de facilitar a vida de muita gente e também já passa a concorrer com outros métodos de pagamento, como o cartão de crédito, com a introdução de novas modalidades.

Com a nova função do Pix parcelado, as pessoas puderam começar a testar a opção de pagar parcelado em até 24 vezes. A nova função está aos poucos chegando nas instituições financeiras, porém está deixando algumas dúvidas sobre qual é a melhor ferramenta para se utilizar.

A funcionalidade do Pix Parcelado nada mais é do que um adiantamento feito pelo banco e que é realizado na forma de parcelas. As informações são fornecidas para os clientes através da instituição que se deseja escolher para utilizar a função.

O que pode mudar no Pix parcelado de acordo com a instituição financeira?

Cada instituição financeira tem direito de definir como irá utilizar a ferramenta. No exemplo do Mercado Pago, está permitido realizar o pagamento através do parcelamento em algumas situações de compra, como por pagamento em QR Code e PIX Copia e Cola.

Já no PicPay, o esta mecânica só pode ser realizada para compras, embora não seja possível realizar transferências para outras pessoas. O Pix também pode ser parcelado pelo cartão de crédito, diferente do que pode ser feito no Mercado Pago.

No exemplo do Banco Santander, a modalidade foi liberada para uso em qualquer tipo de pagamento do Pix, que vai desde transações para pessoas físicas, como também no parcelamento de compras em até 24 vezes.

Para escolher qual a melhor forma de parcelamento, apenas é preciso realizar uma análise do que é mais conveniente no momento. Vale ressaltar que o cartão de crédito geralmente não possui taxas incluídas no parcelamento, enquanto que no Pix parcelado pode existir a cobrança de taxas.

Sendo assim, para quem não possui um cartão de crédito por conta do baixo score em seu CPF, utilizar o Pix Parcelado pode ser uma boa opção.

Quando vale a pena realizar um pagamento parcelado?

Em algumas situações pode valer a pena realizar um pagamento parcelado pelo Pix. Se essa pessoa não tiver saldo em conta ou mesmo quando o recebedor não aceitar pagamentos que não sejam à vista, é possível optar por essa modalidade de pagamento instantâneo.

Também se pode considerar a utilização do Pix parcelado quando há um saldo em conta, porém não se deseja comprometer o orçamento mensal ao realizar um pagamento. Caso a pessoa deseja concentrar todos os gastos na fatura do seu cartão de crédito, esse pode ser mais um recurso para a centralização dos gastos em um único lugar.

Na comparação com o Pix parcelado, ao utilizar o Pix tradicional o valor da transação é descontado de forma imediata em sua conta. E ao realizar um Pix na modalidade crédito, essa quantia será cobrada diretamente na fatura do cartão quando ele fechar, de acordo com a data limite que você escolheu.