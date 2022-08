Ponta Grossa anuncia “Semana de Qualificação Profissional”

A cidade de Ponta Grossa inicia a partir de amanhã (8) a “Semana de Qualificação Profissional”. São mais de mil postos de trabalho disponíveis para toda a região dos Campos Gerais do Paraná. A iniciativa oferece, ainda, vagas em cursos de capacitação nas áreas de panificação, confeitos, confecção e mecânica de motos.

O evento acontece entre os dias 8 e 12 de agosto, na Estação Saudade, e visa fomentar a orientação sobre cursos, faculdades, palestras e orientações sobre o primeiro emprego e recolocação no mercado de trabalho.

Neste período, a Agência do Trabalhador mudará o atendimento para o mesmo endereço, ampliando o atendimento e facilitando a aplicação às vagas disponíveis. Há, chances, aliás, para diversos setores da economia, como indústria e serviços.

Além disso, profissionais que ainda não concluíram o ensino fundamental e médio também poderão se inscrever na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi. Por fim, diversas palestras estarão disponíveis durante a semana.

Como participar?

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional e está disponível a todos os moradores da região. A abertura do evento será às 19h de segunda-feira (8) e os atendimentos acontecerão entre terça-feira (9) e sexta-feira (12), das 8h30 às 16h30.

