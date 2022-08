Muitas pessoas desejam ter um mentor de carreira, mas podem ter dúvidas se realmente vale a pena contratar esse tipo de profissional. Por isso, trouxemos alguns dos benefícios que um mentor pode proporcionar, a fim de lhe ajudar na sua reflexão e, quem sabe, auxiliar-lhe na hora de tomar a sua decisão. Confira e saiba mais!

Por que ter um mentor de carreira?

Antes de qualquer coisa, não queremos dar uma única resposta que “obrigue” você a ter um mentor de carreira. Afinal, cada pessoa sabe de si e pode analisar se um mentor é realmente necessário ou não. Para analisar isso, considere levar em conta as potenciais vantagens por trás desse profissional:

1. Possibilidade de alinhar os objetivos profissionais

Muitas vezes, diante de uma infinidade de possibilidades profissionais, podemos nos sentir confusos na hora de traçar os próprios objetivos. Com o auxílio de um mentor, esse processo pode ser facilitado. Isso porque o mentor pode lhe ajudar a se autoconhecer, além de apresentar um panorama do mercado de trabalho, viabilizando que você trace objetivos alinhados ao seu perfil.

2. Chance de aprender com quem tem experiência

Um mentor nada mais é do que um profissional com uma grande bagagem de experiência em determinada área de atuação (que pode ser uma ou várias). Esse conhecimento e toda essa experiência pode servir de base para uma rica aprendizagem. Afinal, você poderá entender um pouco mais sobre os desafios do mercado, descobrir insights que o mentor teve ao longo da vida profissional, e assim por diante.

Essa aprendizagem com a experiência e a transmissão de conhecimento envolvido com isso pode mudar a sua forma de compreender determinados conceitos e atuações profissionais.

3. Possibilidade maior de crescimento profissional

O crescimento profissional também pode ser aflorado a partir de um processo de mentoria de carreira. Isso porque você poderá, juntamente com o seu mentor, traçar os próximos passos, desenvolver um plano de ação otimizado e colocar em prática estratégias que realmente funcionem para o seu perfil, seus objetivos, sua área de atuação, etc.

4. Base para tirar dúvidas e receber direcionamentos

Lembra que mencionamos a importância da experiência que um mentor tem? Pois bem, essa experiência pode lhe ajudar na hora de tirar dúvidas importantes. Isso porque o mentor terá respostas mais práticas para alguns questionamentos, ajudando-lhe a entender quais passos ou possibilidades podem vir a ser interessantes no seu caso.

5. Aprendizagem de estratégias e técnicas que visam crescimento

O mentor também poderá lhe apresentar técnicas, estratégias e ferramentas que sirvam de base para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Todas essas ferramentas podem fazer a diferença na rotina de trabalho, otimizando o tempo, auxiliando na gestão de tarefas, e assim por diante.

Por isso, ter um mentor de carreira pode ser algo bastante interessante em muitos casos. Porém, cabe a você avaliar se é algo coerente ou não para o seu perfil. Descubra-se e verifique se a mentoria de carreira faz sentido para você. 😉