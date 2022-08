Porto Seguro abre matrículas para programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Saiba que a Porto Seguro, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, anunciou a abertura das inscrições para seu programa de estágio 2022.

São ofertadas 25 vagas para estudantes do ensino superior que estejam matriculados a partir do segundo ano de qualquer curso de graduação e tenham disponibilidade para estagiar entre quatro e seis horas diárias no período matutino ou vespertino.

Todas as oportunidades são destinadas para a cidade de São Paulo e os contratados serão alocados nas áreas de Governança e Qualidade de Dados, Ciência de Dados, Financeiro, Controladoria, Atuária, Produtos Porto, Auditoria Interna, Transformação Digital, Seguros, Investimento, Controles de Indicadores, Marketing de Produto, Estratégia de Canais de Cobrança, Educação e Aprendizagem, Análise e Qualidade de Créditos e Experiência do Colaborador.

Com início previsto entre outubro e novembro de 2022, o programa tem duração de dois anos e visa atrair, capacitar e reter jovens talentos que tenham interesse em atuar no desenvolvimento da estratégia de expansão dos negócios da companhia. Os estagiários participarão de uma trilha de desenvolvimento multidisciplinar composta por treinamentos, cursos, ações de aculturamento e atuação com projetos estratégicos.

Além disso, os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem plano de saúde, seguro de vida, auxílio alimentação, vale transporte e ações de qualidade de vida, biblioteca, incentivo à inovação, voluntariado, parceria com o Gympass e incentivo à cultura.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo programa da Porto Seguro têm até o dia 22 de agosto para acessar o site do processo seletivo, disponível aqui, e cadastrar o currículo.

O processo seletivo é conduzido em parceria com a Cia de Talentos e dividido em etapas, quais sejam: inscrições, entrevistas com a Cia de Talentos e entrevistas com a Porto.