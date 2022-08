Positivo Tecnologia abre vagas de emprego pelo país

A Positivo Tecnologia, referência brasileira em computadores e celulares, abre novas oportunidades de trabalho em cidades de todo o país. Para garantir a participação no processo seletivo, o interessado deve possuir todas as habilidades que exigem a colocação pretendida. Continue vendo e tenha acesso a todas as informações.

Positivo Tecnologia contrata novos colaboradores em cidades brasileiras

Presente em mais de quarenta países, a Positivo Tecnologia é uma das maiores indústrias de computadores, smartphones e tablets. Além de ser reconhecida mundialmente pelo seu amplo portfólio de produtos, a companhia está entre as melhores para trabalhar, com certificado internacional pela Great Place to Work, além de estar dentro das vinte melhores companhias de todo o Paraná, no ranking GPTW.

Buscando por profissionais que se identifiquem com todas as suas competências, novas posições podem ser preenchidas em várias cidades do país, entre elas: Curitiba, São Paulo, Ilhéus, Manaus, Barueri, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Campinas, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista.

Todas as posições são efetivas, e a empresa ainda oferece vagas de estágio para estudantes de níveis superiores que queiram aperfeiçoar ainda mais seus conhecimentos profissionais, além de disponibilizar seu banco de talentos.

Veja as posições abertas para candidatura e as regiões disponíveis para exercê-las:

Técnicos de Suportes nível Júnior — Campinas, Várzea Paulista, Jundiaí e Louveira;

Técnicos de Informática — Rio de Janeiro;

Promotores de Vendas — Belo Horizonte;

Estagiários em TI — São Paulo;

Estagiários em Design — Curitiba;

Especialista de Custos — Curitiba;

Desenvolvedores Front Sênior — Curitiba.

Como se registrar

Para enviar o seu cadastro em uma das oportunidades disponíveis pela empresa Positivo Tecnologia, basta acessar o link de inscrições e preencher sua ficha cadastral na posição que pretende exercer.

