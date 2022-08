Posto de Atendimento ao Trabalhador abre vagas de EMPREGO em Jacareí – SP

No estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jacareí abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE Topógrafo Médio Montador de pneus Médio Pedreiro Alfabetizado Analista administrativo Médio Caixa de restaurante Médio Servente de limpeza Fundamental Técnico em enfermagem Médio Técnico em manutenção de máquinas Médio Assistente de vendas Médio Auxiliar administrativo – estágio Médio Auxiliar administrativo – estágio Superior Auxiliar de manutenção Médio Caldeireiro – Controlador de acesso Médio Operador de supermercado/repositor Fundamental Laminador de fibra de vidro – Ajudante de açougueiro Fundamental Cozinheiro Médio Auxiliar de produção (PCD) Médio Assistente administrativo Superior Instalador/reparador (fibra ótica) Médio Helpdesk (estágio) Superior Cozinheiro de restaurante Fundamental Cuidador de idosos Fundamental Empregada doméstica Fundamental Oficial de serviços gerais – limpeza Fundamental Vendedor porta a porta Médio Esteticista/biomédica Superior Montador de aparelhos eletrônicos – Eletricista industrial ou montador Médio Vendedor porta a porta Fundamental Zelador –

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do PAT Jacareí, portando os seguintes documentos: CPF, PIS, Carteira de Trabalho (pode ser digital), comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e certificado de cursos; no horário das 8h às 16h30, em dias úteis, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui