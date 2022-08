É possível viabilizar uma poupança através de uma mudança saudável nos seus hábitos de compra e consumo, através de um planejamento financeiro que seja flexível e considere suas particularidades.

Poupança: adquira novos hábitos de consumo e planeje suas finanças pessoais

Ao elaborar uma poupança é importante que tenha clareza sobre quais são suas metas em relação aos prazos, considerando o curto, médio e o longo prazo. A poupança pode fazer parte do resultado de um processo financeiro pessoal, e não precisa ser o seu único objetivo dentro de um planejamento.

Faça trocas econômicas

É importante que questione seus hábitos de compra na sua rotina para que analise o que pode ser modificado. Por exemplo, é possível trocar o cartão de crédito atual por uma opção isenta de tarifas.

Ou ainda, é possível cancelar uma assinatura de TV a cabo e realizar a assinatura de um canal de streaming. Dessa forma, não estará abdicando de serviços importantes e estará gerando economia na sua rotina.

Poupe todos os valores economizados

Dentro do conceito de poupança flexível os valores economizados devem ser direcionados para essa finalidade. Assim sendo, a poupança será parte de um processo de mudança e um questionamento natural de seus impulsos de compra.

Ao direcionar todos os valores economizados para a poupança estará criando uma visualização do seu processo; o que é muito importante para a construção do seu relacionamento com suas finanças pessoais em longo prazo.

Estude outras opções de investimentos

Além disso, a poupança pode não ser o seu único objetivo no que tange aos investimentos, já que o mercado de investimentos oferece muitas opções de renda fixa. No entanto, caso queira se tornar um investidor é viável que faça um planejamento financeiro flexível e de forma gradual.

Certamente, ao direcionar valores baixos para a poupança estará direcionando valores irrisórios. Contudo, quando esse processo se tornar um hábito, a tendência é que direcione valores elevados.

Adquira hábitos saudáveis na sua rotina financeira

Além disso, quando suas finanças melhorarem, a poupança será um hábito pessoal positivo na sua rotina, e não um processo negativo no seu conceito, como se fosse um sacrifício pontual.

Novos conceitos no seu planejamento financeiro

Portanto, essa mudança de conceito pode ser fundamental para que eleve a sua rentabilidade de forma segura e alcance seus objetivos pessoais, considerando o seu processo de forma gradual e flexível, de modo que a poupança se torne um hábito adquirido na sua forma de consumir e de entender o seu planejamento.