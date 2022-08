É possível viabilizar uma poupança de forma estratégica, corroborando seus objetivos em longo prazo de maneira flexível.

Poupança: faça um planejamento financeiro de forma flexível

O planejamento financeiro pode ser feito de forma flexível, de modo que a poupança seja parte de um fluxo e não o único objetivo dentro desse processo. Para isso, é necessário separar seus custos entre fixos e variáveis, considerando a definição de metas e o que pode ser modificado no que tange aos seus hábitos de compra e consumo.

Faça trocas econômicas

Esse fluxo pode ser elaborado de forma bem simples. Por exemplo, pode ser viável trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas. Da mesma maneira, é possível trocar uma conta bancária comum por uma conta digital.

Sendo assim, estará realizando uma troca viável e econômica sem abdicar de um importante serviço bancário. Dentro desse conceito, é necessário poupar todos os valores economizados.

Poupe todos os valores economizados

Certamente, serão economizados valores irrisórios, no entanto, ao direcionar à poupança todos os valores economizados, estará criando um processo positivo no que tange ao seu fluxo de finanças pessoais; o que será de grande valia para que obtenha sucesso em longo prazo.

As suas metas iniciais devem focar nas suas mudanças comportamentais. Dessa forma, poderá gerar um fluxo positivo e visualizar o seu resultado de acordo com a frequência de depósitos, sem focar nos valores monetários.

Com o passar do tempo é viável que modifique o seu processo para que suas metas sejam fixas e os seus valores elevados. No entanto, caso não consiga seguir um fluxo de mudanças de forma linear, não abandone o seu processo.

Não abdique de controlar suas finanças

Visto que, ao abdicar de controlar suas finanças, apenas deixa de se apropriar de fatos que já estão ocorrendo na sua rotina. Sendo assim, mantenha o seu fluxo sob controle e não desista de modificar seus hábitos.

Já que ao modificar seus hábitos, estará criando uma relação positiva e consolidada com suas finanças pessoais; o que será importante para que a poupança seja parte de um fluxo relevante na sua rotina e não o seu único objetivo.

Além disso, é possível que estude o mercado de investimentos e conheça outras opções de renda fixa, já que a poupança não precisa ser a única opção, e sim um conceito no que tange aos seus hábitos de consumo de modo planejado e flexível.