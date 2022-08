A viabilização de uma poupança pode ocorrer de maneira estratégica dentro de um planejamento financeiro que seja flexível e contemple suas particularidades.

Poupança: faça um planejamento financeiro pessoal de forma flexível

É comum que as pessoas abdiquem da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade, no entanto, ao conceituar a poupança como um hábito em sua rotina, ela se torna parte de um processo financeiro pessoal.

Faça trocas econômicas

Analise na sua rotina o que pode ser modificado no que tange aos seus hábitos de compra e consumo, considerando assinatura de serviço, streamings, compras que pretende fazer e materiais/produtos em excesso, já que em alguns casos é possível vender pela internet produtos que estejam em bom uso ou até mesmo lacrados, visto que algumas pessoas não abrem suas compras.

Dessa forma, poderá gerar pequenas economias na sua rotina, o que é primordial para que a poupança seja parte desse processo. Visto que irá direcionar para a poupança todos os valores oriundos das suas economias iniciais.

Foque nos seus hábitos

Certamente, serão economias irrisórias, no entanto, estará visualizando seu processo de maneira tangível, o que é primordial para elevar o sucesso do seu planejamento em longo prazo.

Ao analisar na sua rotina o que pode ser modificado, poderá realizar pequenas trocas de modo simples. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção isenta de tarifas. Da mesma forma, pode realizar essa troca no que se refere a conta bancária, adquirindo uma conta digital.

Dessa maneira, estará gerando pequenas economias, ao passo que poderá direcionar os valores para a poupança e considerar a frequência de depósitos e não os valores monetários.

Seja flexível com o seu processo

Com o passar do tempo é viável que refaça o seu planejamento e verifique outras possibilidades para direcionar valores fixos para a sua poupança. No entanto, é necessário que o seu processo seja flexível para que não abandone o seu planejamento, caso não atinja suas metas iniciais.

Não abdique de controlar suas finanças

Dessa forma, irá criar um caminho positivo para lidar com suas finanças, visto que não deve abandonar o seu processo financeiro pessoal. Uma vez que ao abdicar de suas finanças, está deixando de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina.

Por isso, é viável elaborar um planejamento flexível que seja resolutivo para sua vida financeira em longo prazo. Sendo assim, utilize ferramentas de gestão e não deixe de considerar a poupança como uma opção viável na sua rotina, considerando seus hábitos nocivos financeiramente.