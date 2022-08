A poupança pode ser viabilizada como um hábito na sua rotina por meio de um planejamento financeiro que contemple suas necessidades de forma planejada.

Poupança: modifique seus processos pessoais de forma planejada

Ao direcionar valores para uma poupança, é importante que coloque o foco nos seus hábitos de compra e consumo. Dessa forma, uma poupança se torna o resultado de um processo evolutivo no que tange às suas finanças pessoais, e não um fator de autocobrança dentro de um planejamento financeiro.

Faça trocas econômicas na sua rotina

A poupança como um hábito facilita a flexibilidade na sua rotina, já que é possível que foque em seus hábitos de compra e consumo, analisando o que pode ser modificado. É possível que modifique os seus hábitos de maneira gradual.

Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por um cartão de crédito sem anuidade. Da mesma forma, pode ser viável trocar a sua conta bancária atual por uma conta bancária digital, considerando que as fintechs oferecem serviços bancários de qualidade, com isenção de tarifas para o cliente final.

Poupe todos os valores economizados

No entanto, dentro do conceito flexível da poupança, é relevante direcionar todos os valores economizados para essa finalidade. Provavelmente, irá economizar valores baixos, contudo, é relevante que não perca o foco de direcioná-los, já que no início do seu processo de planejamento financeiro pessoal é importante criar uma visualização tangível, considerando a frequência de depósitos e não os valores monetários poupados.

Refaça o seu planejamento periodicamente

Com o passar do tempo será possível realizar mudanças relevantes na sua rotina, determinando valores fixos para as suas metas. No entanto, é muito importante que tenha paciência com o seu processo, já que é possível obter sucesso de forma não linear.

Por isso, considere todas as mudanças e comemore seu sucesso, ainda que não tenha alcançado o seu objetivo, já que ao modificar seus processos financeiros pessoais, a tendência que atinja resultados importantes em longo prazo.

Controle suas finanças de forma flexível

Faça uso de uma ferramenta de gestão ou aplicativos para esse controle, e analise, considerando o seu estilo de vida, quais são as mudanças possíveis dentro de um processo rotineiro.

Assim sendo, estará gerando economia e viabilizando uma poupança como parte de uma mudança financeira, e não como um sacrifício pontual. Visto que essa visão pode fazer com que abandone todo o seu processo, abdicando do controle dos seus hábitos de compra e consumo.