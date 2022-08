É possível realizar um planejamento financeiro de modo positivo através da viabilização de uma poupança dentro de um processo faseado.

Poupança: processo faseado e flexível na sua rotina

Muitas pessoas abdicam de uma poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Contudo, é possível que construa um planejamento financeiro flexível para que a poupança seja resolutiva no que tange aos seus hábitos que prejudicam suas finanças.

Faça trocas econômicas e sustentáveis

De forma sucinta, faça uma análise dos seus hábitos de compra e consumo e verifique o que pode ser modificado imediatamente, bem como, o que pode ser modificado em longo prazo. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas.

Da mesma forma, é possível trocar a sua conta bancária tradicional por uma conta sem taxas. Sendo assim, estará gerando economia sem abdicar de importantes serviços bancários. No entanto, dentro do conceito de poupança flexível é importante que guarde todos os valores economizados.

Crie um processo tangível na sua rotina

Certamente, serão poupados valores irrisórios. Contudo, é uma forma de visualizar o seu processo tangível e destacar a frequência de depósitos, já que quanto mais depósitos realizados, mais economias estão sendo geradas de forma gradual.

Esse fluxo é fundamental para que direcione suas finanças pessoais em longo prazo. No entanto, é viável modificá-lo com o passar do tempo para que defina metas mais elaboradas.

Faça mudanças sustentáveis

Ao prestar atenção nos seus próprios hábitos de compra e consumo, o seu processo ocorrerá organicamente. Já que as mudanças serão gradativas e, portanto, sustentáveis. O que é muito importante para que você não desista de obter uma poupança de modo flexível.

Diversifique suas opções

A poupança não deve ser a sua única opção de investimento, já que o mercado de investimentos pode oferecer diversas opções de renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo.

No entanto, para que justifique suas opções é necessário que a avalie suas possibilidades e faça essa troca – ou complemento – de forma planejada para que crie um processo mensurável e que faça sentido dentro de suas particularidades.

Adapte os pontos citados e viabilize uma poupança de forma gradual

Portanto, é relevante que faça adaptações e flexibilize o seu processo para que a poupança seja parte de um processo positivo no tange aos seus hábitos de consumo. Dessa forma, estará direcionando suas opções e criando um processo positivo para as suas finanças em longo prazo.