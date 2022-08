A poupança pode ser o resultado de um processo financeiro flexível dentro de um planejamento, no entanto, é necessário que avalie seus hábitos de compra e consumo.

Poupança: processo flexível e gradual na sua rotina

Para o direcionamento de uma poupança é fundamental que seja flexível com seus hábitos. Dessa forma, a poupança pode ser o resultado de um processo positivo e não o seu único objetivo dentro de um planejamento financeiro.

Separe seus custos e defina metas flexíveis

É viável separar seus custos entre fixos e variáveis. Dessa forma, poderá analisar o que pode ser modificado para gerar economia dentro da sua rotina. Contudo, é cabível ressaltar que tais mudanças podem ser simples e eficazes.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Por exemplo, é possível trocar um cartão de crédito atual por uma opção isenta de tarifas, ao passo que também é possível trocar uma conta bancária tradicional por uma conta digital, considerando a facilidade das fintechs e a viabilidade de adquirir serviços bancários, sem que precise pagar por eles.

Analise seus hábitos e foque no processo

Dentro do conceito de poupança flexível deve direcionar todos os valores economizados para essa finalidade. Possivelmente, serão valores irrisórios. No entanto, é importante que coloque o seu foco na frequência de depósitos.

Assim estará criando um hábito positivo para lidar com suas finanças; o que será mais importante para os seus processos futuros. Sendo assim, avalie a sua rotina, considerando as suas necessidades e o seu estilo de vida, e verifique quais são as possíveis trocas econômicas.

Dessa forma, será possível viabilizar uma poupança dentro da sua rotina através da observação sobre seus próprios hábitos de consumo. Além disso, essa mudança de percepção pode fazer com que questione – de forma natural – seus impulsos de compra.

Refaça o seu processo periodicamente e conheça outras opções de investimentos

Com o passar do tempo, é viável que faça uma análise do seu planejamento e direcione metas mais elaboradas. É possível conhecer o mercado de investimentos e verificar quais são as melhores opções dentro do mercado, no que tange a renda fixa. Já que a poupança pode ser um conceito pessoal e não a única opção para elevar a sua rentabilidade.

Alcance seus objetivos de forma planejada

No entanto, esse processo deve ser feito de maneira gradual e sistemática para que crie um ciclo positivo para suas finanças. Dessa forma, poderá alcançar seus objetivos em longo prazo.