O direcionamento de suas finanças pessoais é muito importante para a elaboração de uma poupança, no entanto, caso a sua situação financeira não esteja positiva, é possível flexibilizar o seu processo para direcionar uma poupança de maneira gradual.

Poupança: processo gradual e planejado na sua rotina

É comum que muitas pessoas abdiquem da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Contudo, é possível flexibilizar o seu plano de finanças para que a poupança faça parte do seu fluxo financeiro e não seja o seu único objetivo.

Separe seus custos e defina metas

Para isso, é importante que faça um mapeamento de sua situação financeira atual, considerando separar seus gastos entre fixos e variáveis. Para essa separação, é possível utilizar o Trello ou um aplicativo próprio para gestão de finanças.

Após obter esse sucinto mapeamento, é viável que defina suas metas, considerando o curto, médio e longo prazo. No entanto, suas metas iniciais devem contemplar seus hábitos de compra e consumo.

Avalie seus hábitos de consumo e faça trocas econômicas

Dessa forma, é necessário que avalie os seus hábitos de rotina para verificar o que pode ser modificado, adicionando valores na poupança. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção isenta de tarifas.

Visto que as fintechs são excelentes fontes de serviços bancários, em sua maioria, sem cobranças para o cliente final. Por isso, pode ser viável trocar a sua conta bancária comum por uma conta digital. Ao realizar trocas econômicas na sua rotina, é aconselhável direcionar todos os valores economizados para a sua poupança.

Visualize o seu processo

Certamente, serão valores baixos, entretanto, esse direcionamento é fundamental para que você visualize o seu processo, criando uma forma tangível de construir uma relação positiva com suas finanças pessoais.

Refaça o seu processo financeiro de forma periódica

Com o passar do tempo, é viável refazer o seu planejamento com metas mais elaboradas e valores fixos. Além disso, a poupança não precisa ser a única opção de investimento.

Estude o mercado de investimentos e diversifique suas opções

Visto que o mercado de investimentos oferece diversas opções de renda fixa. Sendo assim, é viável estudar cada uma dessas opções e analisar de forma planejada o que melhor pode atender a sua necessidade.

Contudo, é relevante que adquira o hábito da poupança para questionar de forma orgânica seus impulsos de compra. Por isso, refaça o seu processo sempre que julgar necessário.