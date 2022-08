A poupança pode ser conceituada como um hábito na sua rotina dentro de um planejamento financeiro flexível e gradual.

Poupança: processo gradual no seu plano de finanças

Não é necessário abdicar da poupança quando não há a possibilidade de selecionar valores fixos para essa finalidade. Visto que é possível direcionar os valores economizados para a sua poupança de forma gradual, considerando os seus hábitos de compra e consumo.

Conceito habitual na sua rotina de consumo

A poupança pode ser resultado de um processo financeiro e não o seu único objetivo, contudo, é necessário realizar um planejamento e definir metas em curto, médio e longo prazo.

Para que a poupança seja resolutiva na sua rotina é fundamental que analise quais são os seus hábitos financeiramente nocivos, dessa forma, poderá modificá-los de maneira gradual.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Entretanto, é importante ressaltar que essa mudança pode ocorrer de maneira simples, por exemplo, ao trocar seu cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas; já que dessa maneira estará economizando sem abdicar do serviço bancário.

Dentro do conceito de poupança flexível, os valores economizados devem ser direcionados para essa finalidade. Dessa forma, estará criando um ciclo positivo de melhorias contínuas que amparará o seu planejamento financeiro em longo prazo.

Analise possíveis mudanças

Considere o seu estilo de vida e verifique quais são as possíveis mudanças na sua rotina. Por exemplo, é possível trocar uma assinatura de TV a cabo por uma assinatura de streaming, dentre outras pequenas ações econômicas.

Ao direcionar valores irrisórios para sua poupança é muito importante que coloque o seu foco na frequência de depósito. Dessa forma, estará criando um ciclo positivo para que construa uma relação eficiente com suas finanças pessoais.

Defina metas e refaça o seu processo de forma gradual

Com o passar do tempo é viável que faça uma análise mais aprofundada e defina metas concretas para a sua poupança. Além disso, a poupança pode não ser o seu único objetivo dentro do processo.

Conheça outras opções de investimentos

Visto que pode ser viável estudar o mercado de investimentos e conhecer outras opções de renda fixa, já que o Tesouro Direto, por exemplo, pode ser uma opção viável para a sua reserva de emergência.

Questione seus impulsos de compra

Dessa forma, estará elevando sua rentabilidade de maneira planejada e gradual. No entanto, é importante ressaltar que, independentemente de a poupança ser a sua única opção de investimento, ela deve ser um conceito para questionar de forma orgânica os seus impulsos de compra.