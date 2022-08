É possível gerar economia doméstica de forma orgânica através de um planejamento financeiro flexível que contemple suas particularidades, resultando em uma poupança.

Poupança: processo planejado na sua rotina

A poupança pode ser parte de um fluxo positivo dentro de um processo de planejamento financeiro pessoal. Visto que é necessário conceituá-la através dos seus hábitos de compra e consumo, de forma que a poupança se torne parte de um processo e não o único objetivo do processo.

Novos conceitos e metas flexíveis

Para realizar um planejamento de finanças de forma flexível, é necessário que a poupança seja conceituada como a sua maneira de consumir, e não como a sua única forma de investimento. Realize um planejamento financeiro definindo suas metas e analisando a sua rotina. Dessa forma, poderá realizar pequenas mudanças que serão de grande valia para o seu futuro.

Faça trocas viáveis para suas finanças

É possível que troque o seu cartão de crédito comum por uma opção sem anuidade. Da mesma forma, a sua conta bancária atual pode ser trocada por uma conta digital, considerando a facilidade de encontrar serviços bancários qualificados através das fintechs.

Poupe todos os valores economizados

Dentro do conceito da poupança flexível, é fundamental direcionar os valores economizados para essa finalidade. Assim sendo, todos os valores oriundos de trocas feitas na sua rotina devem ser poupados, ainda que sejam valores irrisórios.

Certamente, esse processo será viável para que questione seus impulsos de compra e para que adquira hábitos de compra e consumo que sejam financeiramente saudáveis e sustentáveis.

Com o passar do tempo é viável modificar o seu planejamento para definir metas elevadas e valores fixos para essa finalidade. Entretanto, o direcionamento da poupança como um hábito na sua rotina é fundamental para que construa um relacionamento positivo com suas finanças pessoais.

Analise outras possibilidades de renda fixa

Sendo assim, a poupança pode ser um conceito de consumo, de modo que verifique outras opções de investimentos. Haja vista, as diversas possibilidades oferecidas dentro do mercado de investimentos, principalmente para quem opta por investir em renda fixa.

Não abdique de controlar suas finanças

Sendo assim, é viável que faça o seu planejamento de forma flexível e não abdique de controlar suas finanças. Uma vez que ao abdicar de controlar a sua rotina financeira, estará deixando de controlar algo que já está ocorrendo. Portanto, conceitue a poupança como um hábito e faça um planejamento, ainda que o fluxo financeiro ocorra de forma não linear.