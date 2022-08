Prazo para fazer saque extraordinário do FGTS vai até dezembro

Uma nova chance está sendo dada para aqueles que ainda não efetuaram o saque dos valores do FGTS e PIS/Pasep, dentro dos calendários estabelecidos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

O saque relativo aos valores do FGTS e do PIS/Pasep que é relativo aos anos de 2019 e 2020 ainda pode ser feito. O prazo para realizar o saque do FGTS vai até o dia 15 de dezembro. Já no caso do PIS/Pasep, o beneficiário poderá receber os valores até 29 de dezembro de 2022.

Procedimento para realizar o saque do FGTS

O Governo Federal decidiu neste ano de 2022 que o saque extraordinário do FGTS para os trabalhadores brasileiros terá um teto de R$ 1 mil. Os valores que foram depositados de modo automático na conta dos trabalhadores tiveram o seu último lote pago no mês de junho e foi referente aos nascidos em dezembro.

Mesmo que o trabalhador tenha perdido o prazo, ainda será possível efetuar o saque até o dia 15 de dezembro para qualquer fala que estiver vinculada ao FGTS, tanto ativa ou mesmo inativa. O depósito será feito de forma automática pela Caixa Econômica Federal e pode ser consultado através do aplicativo do FGTS, disponível tanto para iOS como Android.

Também é possível realizar o saque-aniversário do FGTS no caso dos trabalhadores nascidos em maio, junho e julho. Ficou definido que existe um prazo para optar por esta modalidade e que irá até o último dia do mês em que esse trabalhador nasceu.

O que é PIS/Pasep?

O PIS/Pasep é um abono salarial que é pago para os trabalhadores que cumprem alguns requisitos, como estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, ter uma média salarial de até dois salários mínimos e ter exercido atividade profissional remunerada com carteira assinada no período mínimo de 30 dias, nos anos-base de 2019 e 2020.

Enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil, o PIS fica sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A diferença é que o Pasep é destinado aos servidores públicos, enquanto que o PIS corresponde à iniciativa privada.

Para realizar os saques dos valores, se o abono salarial for referente ao ano-base de 2019, e com valores na faixa de R$ 92 a 1.000, é possível entrar em contato para ter mais informações através do e-mail trabalho.uf@economia.gov, na UF onde você reside.

Uma outra alternativa é procurar uma unidade regional do Ministério da Economia e apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH. Um atendente irá tratar de conferir se você tem valores ou não para realizar o saque.

Se os valores do FGTS tiverem como base o ano de 2020, com valores liberados que partem de R$ 101 até R$ 1.212, o cidadão vai poder solicitar o saque desse valor através do aplicativo Caixa Tem ou mesmo em contas que tenham vínculo com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, seja através de uma conta-corrente ou poupança.