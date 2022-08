Prefeitura de Adamantina – SP divulga Processo seletivo em todos os níveis

Localizado a 596 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Adamantina divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nívies fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental: auxiliar de serviços gerais; encanador (1); vigia; auxiliar de agropecuária (1);

auxiliar de serviços gerais; encanador (1); vigia; auxiliar de agropecuária (1); Nível médio/técnico: inspetor de alunos; auxiliar de enfermagem;

inspetor de alunos; auxiliar de enfermagem; Nível superior: orientador de estágio de enfermagem; psicólogo (1); publicitário; analista de sistemas e redes (2); educador físico (1); jornalista; e orientador de estágio de biomedicina (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.688,55 a R$ 3.489,35, por carga horária de30 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 1º de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE SISTEMAS E REDES: Realizar a Análise de Sistemas informatizados, projetar e documentar, dimensionando requisitos e funcionalidades dos sistemas, especificando sua arquitetura, especificando o projeto de banco de dados, escolher ferramentas, bancos de dados e linguagens de desenvolvimento. Codificar, programar e dar manutenção em sistemas de informação; entre outras atividades.

AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA: Executar trabalhos com animais de grande porte, como tratamento, contenção e alimentação. Ser responsável pela alimentação (ração e feno) e a suplementação (sal mineral) nos piquetes e nas baias dos animais sob sua responsabilidade. Manejar os equinos, mediante cabrestos e escovação para amansá-los para as aulas práticas; entre outras atividades.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; Realizar agendamentos de pacientes, organizar salas de atendimento, organizar prontuários; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 14/2022

