Prefeitura de Assis (SP) abre concurso com 290 vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Assis, em São Paulo, divulgou a abertura de concurso público para o preenchimento de diversas vagas na administração municipal.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio e superior em diferentes áreas.

Os salários variam de R$ 1.214,19 a R$ R$ 6.740,04 mensais.

Vagas e salários Assis – SP

A Prefeitura de Assis irá contratar 290 novos servidores, além de formar cadastro reserva. As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Ajudante de Produção (Coletor) – 10 vagas + Cadastro Reserva;

Ajudante de Serviços – 36 vagas + Cadastro Reserva;

Auxiliar Administrativo – 14 vagas + Cadastro Reserva;

Auxiliar de Conservação de Vias Urbanas e Rurais – 41 vagas + Cadastro Reserva;

Merendeira – 12 vagas + Cadastro Reserva;

Motorista – 18 vagas + Cadastro Reserva;

Operador de Máquinas, Equipamentos e Veículos – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Pedreiro – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Vigia – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental vão de R$ 1.214,19 a R$ 1.546,71, para uma jornada de 200 horas mensais.

Nível Médio / Técnico

Agente Comunitário Estratégia Saúde da Família – 8 vagas + Cadastro Reserva;

Agente de Combate a Endemias – 5 vagas + Cadastro Reserva;

Agente Fiscal – 7 vagas + Cadastro Reserva;

Agente Fiscal de Trânsito – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Assistente Administrativo – 32 vagas + Cadastro Reserva;

Assistente Farmacêutico – 10 vagas + Cadastro Reserva;

Assistente Técnico de Informática – 3 vagas + Cadastro Reserva;

Auxiliar de Saúde Bucal – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Auxiliar de Enfermagem – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Auxiliar de Enfermagem da ESF – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Cuidador Social – 5 vagas + Cadastro Reserva;

Desenhista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Fiscal de Saneamento – 14 vagas + Cadastro Reserva;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Topógrafo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Os salários para os cargos de nível médio da Prefeitura de Assis variam entre R$ 1.378,72 a R$ 2.899,02, para jornadas de trabalho de 150 e 200 horas mensais.

Nível Superior

Assistente Social – 11 vagas + Cadastro Reserva;

Bibliotecário – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Dentista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Dentista Saúde da Família – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Enfermeiro Saúde da Família – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Farmacêutico – 5 vagas + Cadastro Reserva;

Fisioterapeuta – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Fonoaudiólogo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Cardiologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Saúde da Família – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Dermatologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Ginecologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Neurologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Neuropediatra – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Otorrinolaringologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Patologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Pediatra – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Plantonista – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Médico Plantonista – Psiquiatra – 12 vagas + Cadastro Reserva;

Médico Pneumologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Reumatologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Ultrassonografista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Urologista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Procurador Jurídico – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Psicólogo – 8 vagas + Cadastro Reserva;

Supervisor Técnico Contábil – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Para os cargos de nível superior, os salários oferecidos vão de R$ 3.329,40 a R$ 14.186,76 para jornadas de trabalho de 48, 60, 150 e 200 horas mensais.

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas devem comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Assis – SP

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Assis vão do dia 10 de agosto de 2022 a 02 de setembro de 2022, diretamente pelo site do Indepac.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 30 a R$ 70, dependendo do cargo.

Etapas concurso Assis – SP

O concurso público para Prefeitura de Assis será realizado por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para o dia 25 de setembro.

Para alguns cargos estão previstas ainda a realização de prova prática e prova dissertativa.

Já os candidatos inscritos para os cargos de nível superior serão avaliados ainda por meio de prova de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo das provas e o cronograma completo do concurso realizado pela Prefeitura de Assis.