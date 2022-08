Prefeitura de Bebedouro – SP promove Concurso público

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bebdouro promove abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de vagas de nível médio e superior para profissionais da área da educação.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível médio: professor de educação infantil – 4 e 5 anos (11 vagas); professor de ensino fundamental I (15 vagas); secretário de escola (3 vagas); inspetor de alunos (5 vagas); oficial de escola (13 vagas); professor de educação infantil – 0 a 3 anos (1 vaga);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.240,54 a R$ 5.459,36, ou de R$ 19,23 a R$ 20,19 por horas-aula para os cargos de professor, por carga horária de 20 a 40 semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da Fundação Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 97,20 a R$ 107,20.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, legislação educacional, conhecimentos específicos e/ou conhecimentos pedagógicos e legislação; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I e II: 1. Desenvolver ações pedagógicas conforme o binmômio cuidar e educar com base nas diferentes linguagens da criança. 2. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente trajado. 3. Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. 4. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos da Secretaria Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. 5. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e integrar-se no seu desenvolvimento; entre outras atividades.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – PEE: 1. Identificar, elabora, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicado doas alunos público alvi da educação especial.. 2. Elaborar e executar o Plano de Atendimento Educacional Especializado (PDI), avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 3. Organizar documentação do prontuário do aluno e do portfólio arquivados na sala de Recurso Multifuncionais/Secretaria Escolar. 4. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na Sala de Recursos Multifuncionais; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022

