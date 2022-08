Prefeitura de Beneditinos – PI abre Concurso público para todos os níveis

No estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Beneditinos abre novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 60 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Secretaria de Saúde: Fisioterapeuta (1); Técnico em Laboratório (1); Operador de Sistema de Informática (1); Técnico em Enfermagem Agente Comunitário de Saúde – Zona urbana (5); Agente Comunitário de Saúde – Zona rural (1); Agente Operacional de Serviços – Auxiliar de Serviços Gerais (2); Médico ESF (3); Enfermeiro (3); Nutricionista (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Atendente de Farmácia (1); Educador Físico (1); Agente de inspeção sanitária (1); Motorista (1);

Secretaria de Educação: Professor de Libras – Classe SL – Zona Rural (1); Professor de Matemática – Classe SL – Zona Rural (1); Professor de Educação Física – Classe SL – Zona Urbana (1); Professor de Educação Física – Classe SL – Zona Rural (1); Professor da Educação Infantil – Classe SL – Zona Urbana (7); Professor da Educação Infantil – Classe SL – Zona Rural (3); Agente Operacional de Serviços – Agente especializado em Alimentação Escolar – Merendeira (2); Agente Operacional de Serviços – Auxiliar de Serviços de Vigilância (1); Agente Operacional de Serviços – Auxiliar de Serviços Gerais (2); Professor de Espanhol – Classe SL – Zona Rural (1); Professor dos Anos Iniciais – Classe SL – Zona Urbana (2); e Professor dos Anos Iniciais – Classe SL – Zona Rural (3);

Secretaria de Assistência Social: Assistente Social (1); Técnico Administrativo (1);

Secretaria do Meio Ambiente: Técnico Ambiental (1);

Secretaria de Administração: Guarda Municipal (8).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 5.000,00, por carga horária 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da UFPI. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação do SUS, fundamentos e métodos educacionais e conhecimentos específicos do cargo;

Curso de formação inicial para o cargo de agente comunitário de saúde;

Prova de títulos para os cargos de professor;

Prova de aptidão física, exame médico e psicológico, exame de saúde e toxicológico, investigação de conduta social e curso de formação técnico profissional, para o cargo de Guarda Municipal.

As avaliações serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022, às 8h. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022