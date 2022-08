Prefeitura de Cariri do Tocantins – TO anuncia Concurso público

No estado do Tocantins, a Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins anuncia abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 81 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Fundamental : Gari (7); Motorista (7); Operador de Máquinas Leves (3); Operador de Máquinas Pesadas (2); Auxiliar de Serviços de Alimentação e Manutenção (3);

: Gari (7); Motorista (7); Operador de Máquinas Leves (3); Operador de Máquinas Pesadas (2); Auxiliar de Serviços de Alimentação e Manutenção (3); Médio: Fiscal de Tributos (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Agente de Combate às Endemias (1); Assistente Administrativo (7); Auxiliar Odontólogo (1); Monitor de Creche (5); Técnico de Enfermagem (5); e Agente Comunitário de Saúde (5);

Fiscal de Tributos (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Agente de Combate às Endemias (1); Assistente Administrativo (7); Auxiliar Odontólogo (1); Monitor de Creche (5); Técnico de Enfermagem (5); e Agente Comunitário de Saúde (5); Superior: Farmacêutico (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Professor NII (15); Psicólogo (3); Veterinário (1); Assessor Contábil (1); Assessor Jurídico (1); Assistente Social (3); e Enfermeiro (5).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.500,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDESC, ou presencialmente, na Prefeitura Municipal, localizado na avenida Bernardo Sayão, número 01, Centro, no horário das 7h30 às 11h30. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) a ser aplicada no dia 9 de outubro de 2022, às 8h. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022

