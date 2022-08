Prefeitura de Descalvado – SP divulga Concurso público para Controlador Interno

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Descalvado divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de controlador interno na administração municipal.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham nível superior completo em uma das seguintes áreas: gestão de políticas públicas; economia, direito; ciências contábeis; e administração, bem como registro no respectivo conselho de classe, além de outros requisitos.

O salário oferecido será no valor de R$ 3.791,17 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 9 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$ 35,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; avaliação de títulos e experiência profissional, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Implementar a execução de todos os serviços e atividades a cargo da Controladoria Interna, com vistas à consecução das finalidades nos dispositivos legais e regulamentares pertinentes; promover o ambiente de controle no âmbito da Administração Direta Municipal; orientar os gestores da administração no desempenho de suas funções e responsabilidades; adotar atos administrativos, tais como diretrizes e instruções visando à organização e execução dos serviços a cargo da Controladoria Interna; – providenciar os instrumentos e recursos necessários ao regular funcionamento da Controladoria Interna; cumprir e fazer cumprir a legislação referente à Controladoria Interna; propor alterações no regimento da Controladoria Interna; solicitar dos órgãos competentes da Prefeitura os estudos, pareceres e avaliações necessários ao andamento dos trabalhos da Controladoria Interna; coordenar a operacionalização do Sistema de Controle Interno junto aos demais órgãos da Administração Municipal;

EDITAL 01/2022

?