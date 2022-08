Prefeitura de Dois Irmãos das Missões – RS divulga Processo seletivo

Localizado a 409 km da capital Porto Alegre/RS, a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos das Missões divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Infantil (1); Visitador do PIM (1); Motorista Nível II (2); Operador de Máquinas (1); Operário (2); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Matemática (1); Professor de Língua Portuguesa (1); e Professor Anos Iniciais (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.212,00 a R$2.478,94, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática para os cargos de Motorista Nível II e Operador de Máquinas. As avaliações objeitvas serão aplicadas no dia 11 de setembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

MOTORISTA NÍVEL II: Conduzir veículos automotores como: caminhões, caminhonetes furgões, entre outros. Recolher o veículo a garagem ou local destinado, ao final da jornada de trabalho, manter o mesmo em perfeito estado de conservação e funcionamento. Fazer reparos de emergência, lavar o veículo, promover o seu abastecimento com combustível, óleo lubrificante e água, verificar o funcionamento do sistema elétrico, trafegar com autorização para tal, executar outras tarefas a fim.

OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar veículos motorizados, especiais, máquinas rodoviárias e agrícolas, tratores, carregadeiras, rolo compactadores e compressores, trator de esteira, motoniveladora e outros, abrir valetas, cortara taludes, proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos assemelhados, auxiliar no conserto de máquinas, levar e discar a terra, obedecendo curvas de nível, cuidar da limpeza e conservação e manutenção de máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento e executar outras tarefas afins.

OPERÁRIO: Carregar e descarregar veículos em geral, transportar mercadorias materiais de construção e outros; Fazer mudança proceder aberturas de valas; Efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios Municipais; Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral, cuidar de praças proceder a lavagem de veículos e máquinas de qualquer natureza; Bem como a limpeza de praças, de oficina, executar outras tarefas afins. Condições de Trabalho: Sujeito a uniformes e equipamentos de segurança.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 05/2022