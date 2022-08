Prefeitura de Eldorado – MS abre Processo seletivo para Professor

No estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Eldorado abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preechimento de 20 vagas em cargos de ensino superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor Séries Iniciais – Ensino Fundamental (8 vagas); e Professor de Educação Infantil (12 vagas). O salário oferecido será no valor de R$3.268,22, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 3 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fapec. O valor da inscrição está fixo em R$125,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Assumir postura profissional; Decidir sobre metodologia na busca da construção do conhecimento em sala de aula, bem como no uso de outras tecnologias; Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; entre outras atividades.

PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL: Assumir postura profissional; Comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia; Levar ao conhecimento da direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; Ministrar aulas no ensino fundamental, visando o pleno desenvolvimento do aluno; Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022

