Prefeitura de Ibema – PR anuncia Concurso público

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Ibema anuncia abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Contador; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Fiscal de Tributos (1); Fonoaudióloga (1); Médico Veterinário (1); Operador de Máquinas; Pedreiro (1); Professor; Professor de Educação Física; Psicóloga (1); Assistente Administrativo (2); Assessor Jurídico; Atendente de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Merendeira; Motorista (3); Odontólogo (1); e Bioquímico (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.339,50 a R$ 6.451,38, por carga horária de 16 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 7 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fadct, ou presencialmente, no Paço Municipal da Prefeitura, no horário 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, em dias úteis.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimento específico e matemática; prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificdos no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 28 agosto de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA ADMINISTRATIVO: Autuar documentos e assessorar a formalização de processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; Controlar estoques, e prestar assessoramento na gestão de materiais para sua distribuição e providenciar sua reposição de acordo com normas preestabelecidas; Receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega; Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relatórios da área de atuação; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar serviços de conservação, manutenção e limpeza em geral, receber e entregar documentos, correspondências e objetos, encaminhar pessoas para os diversos setores da instituição. Preparar e servir cafés, águas e outros alimentos se necessário, cuidando da higiene e da ordem do ambiente de trabalho; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; Realizar outras atividades correlatas, mediante determinação da chefia imediata; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022