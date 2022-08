Prefeitura de Itaiópolis – SC anuncia Concursos públicos: Até R$14 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Itaiópolis anuncia abertura de novos editais de processos seletivos cujo objetivo é o preechimento de vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2022 – Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Médico Clínico Geral (2 vagas); Médico Psiquiatra (1 vaga); e Fonoaudiólogo (1 vaga);

– Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Médico Clínico Geral (2 vagas); Médico Psiquiatra (1 vaga); e Fonoaudiólogo (1 vaga); Edital nº 02/2022 – Agente de combate a Endemias (2 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.550,00 a R$ 14.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do IPPEC . O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, legislação, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos para os cargos do edital nº 01/2022. As avaliações serão realizadas no dia 09 de outubro de 2022.

Os concursos terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

FONOAUDIÓLOGO: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição. – Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; entre outras atividades.

MÉDICO CLINICO GERAL: Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes; Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; Solicitar exames complementares e/ou período de consulta; Determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados especiais; Preencher e assinar formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; Realizar cirurgias, anestesias e tratamentos específicos de rotina e emergência e fazer anotações pertinente no prontuário; entre outras atividades.

ENGENHEIRO CIVIL: Descrição analítica das atividades: a) projetar, dirigir, fiscalizar e gerenciar, técnica e administrativamente, as obras executas pelo Município; Elaborar orçamentos de obras; Realizar vistorias e elaborar laudos técnicos de imóveis destinados ao Município; Elaborar laudos de avaliação de imóveis de interesse do Poder Público Municipal; Planejar e programar a manutenção geral preventiva e corretiva de prédios; entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: I – Formalizar e executar programas de prevenção e controles de doenças dentro do programa nacional de imunização (PNI). II – Realizar a promoção da saúde, visitando residências, estabelecimentos comerciais, industriais e outros relacionados com a prevenção da dengue no Município. III – Realizar vistoria em terrenos baldios, visando localizar e eliminar focos e criadouros, realizando para isso tratamento focal, aplicação de larvicida (organofosforado) em vasos e plantas, pneus, tambores e outros.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022

?

EDITAL 02/2022



?