Prefeitura de Itatinga – SP promove Concurso público em todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itatinga promove abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico Ginecologista/Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Medico Radiologista; Medico Veterinário; Motorista (1); Oficial de Tecnologia da Informação (1); Operador de Máquinas Agrícolas; Técnico De Enfermagem; Topógrafo; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Médico Clínico Geral (1); Oficial de Conservação (1); Agente de Licitações e Contratos; Agente Fiscal Sanitário; Assistente Social (1); Coletor de Lixo; Coveiro; Encarregado do Departamento de Compras; e Fonoaudiólogo (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 31 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OM Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$21,39 a R$22,78.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos básicos do cargo; conhecimentos específicos; noções de informática; mais prova prática para o cargo de Operador de Máquinas Agrícolas.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Efetuar serviços referentes às licitações, pregões e contratos, tais como: elaborar editais, montar os processos, controlar os prazos legais de todo o procedimento licitatório, controlar as publicações legais, orientar os fornecedores quanto ao procedimento licitatório e manter cadastro dos mesmos; recepcionar os concorrentes até o local designado para o processo licitatório e prestar atendimento aos licitantes; entre outras atividades.

AGENTE FISCAL SANITÁRIO: Participar das inspeções sanitárias multidisciplinares nos estabelecimentos afetos a comercialização de produtos de origem animal e nos ambientes, incluindo o do trabalho, visando análise do cumprimento da legislação sanitária e avaliação dos riscos à saúde, inerentes a cada tipo de atividade ou serviço prestado; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Elaborar, implantar e supervisionar o andamento dos projetos implantados; supervisionar as monitoras e demais colaboradores responsáveis pela administração dos cursos planejados; requerer, receber, selecionar e controlar os materiais utilizados para a realização dos projetos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022

