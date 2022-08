Prefeitura de Jandaíra – BA encerra inscrições de Concurso público

Localizado a 207 km da capital Salvador/BA, a Prefeitura Municipal de Jandaíra encerra inscrições nesta quinta-feira (18). O edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 76 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico de Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (5); Técnico de Contabilidade (1); Técnico de Vigilância Sanitária (1); Assistente Social (4); Bibliotecário (1); Coordenador Pedagógico (4); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Agente Administrativo (9); Auxiliar de Educação (5); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Fiscal de Serviços Públicos (2); Porteiro (2); Motorista CNH “C” Ou “D” (4); Fiscal de Tributos e Arrecadação (3); Intérprete de Libras (1); Operador de Máquinas (1); Secretário Escolar (4); Merendeira (3); Psicopedagogo (2); Professor de Educação Física (1); Professor de Geografia (1); Professor de Inglês (2); Professor de Letras (1); Professor Nível Superior em Pedagogia (2); Nutricionista (2); Odontólogo (2); Procurador Municipal (1); Psicólogo (2); e Professor de Matemática (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.212,00 a R$4.500,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia às 23h59 do dia 18 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Planejar Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$55,00 a R$110,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de português; conhecimentos informática; conhecimentos gerais/atualidades; conhecimentos da história e geografia de jandaíra; conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022

