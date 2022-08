Prefeitura de Olinda PE abre 30 vagas para educação; confira detalhes

Certame é para nível técnico e superior!

A prefeitura de Olinda PE abre processo seletivo para preenchimento de 30 vagas temporárias. As oportunidades são para cargos de nível técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 29 e 30 de agosto através do site oficial do governo do município. Os requisitos variam a depender do cargo.

O percentual de 5% é destinado aos candidatos com deficiência ficando a contratação vinculada à ordem de classificação dos deficientes e à capacidade do exercício da função.

Cargos e vagas prefeitura de Olinda PE

O quantitativo de vagas de acordo com o cargo é:

Psicólogo (10 vagas);

Assistente Social (10 vagas);

Técnico Intérprete de Libras (10 vagas).

A jornada de trabalho depende do cargo escolhido e varia entre 25 e 40 horas semanais. As remunerações iniciais estão entre R$ 1.327,00 e R$ 2.500,00.

Requisitos

Para investidura dos cargos é preciso ter os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular no país, por intermédio de visto permanente ou temporário que o habilite, inclusive, a trabalhar

Apresentar o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, em caso de nacionalidade estrangeira;

No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

Possuir habilitação exigida na área para a qual concorrer, conforme estabelecido no Anexo I deste Edital;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;

Diplomas expedidos por universidades estrangeiras deverão estar revalidados e registrados, conforme legislação pertinente;

Não acumular funções, empregos ou cargo público, em qualquer esfera de governo ou em

qualquer Poder, salvo nos casos constitucionalmente permitidos.

Provas

O processo seletivo da Prefeitura de Olinda PE não terá prova objetiva. O certame vai contar com avaliação mediante experiência profissional e análise de títulos. Levando em conta: graduação, especialização, mestrado, doutorado, cursos de aperfeiçoamento, conclusão de ensino médio e curso de intérprete de libras.

O resultado final está previsto para ser liberado dia 04 de outubro de 2022. A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período a depender da necessidade da prefeitura de Olinda. Clique aqui para acessar o edital completo.