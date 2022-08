Prefeitura de Passa Quatro – MG encerra inscrições de Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Passa Quatro encerra inscrições de processo seletivo neste domingo (28). O edital tem por objetivo o preenchimento de 08 vagas em cargos nível médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista – CRAS (Bolsa Família) (1 vaga); Orientador Social do CRAS (2 vagas) e Psicólogo do CRAS (1 vaga); Assistente Social do CRAS (1); Auxiliar Administrativo do CRAS (1 vaga); Entrevistador CRAS (Bolsa Família) (1 vaga); e Facilitador de Oficinas Específicas – CRAS (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.239,76 a R$ 3.034,26, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 28 de agosto de 2022, diretamento no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Ideap . O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 11 de setembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS: Planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades de assistência social do CRAS; Promover o acompanhamento familiar em grupos de convivência, serviço socioeducativo para famílias e seus representantes, dos beneficiários do bolsa família, em especial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades do programa; Promover a proteção proativa por meio de visitas às famílias que estejam em situação de maior vulnerabilidade; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS: Executar tarefas auxiliares de apoio administrativo aos profissionais ligados ao programa; Promover a transcrição de dados, classificação de documentos, organização e manutenção dos arquivos; Promover a redação de minutas e correspondências; Promover o atendimento e orientação ao público; – Promover a digitalização, conferência de documentos, e operação de máquinas de reprografia e fax; – Realizar a coleta de preços; Elaborar o material para reuniões; Executar serviços externos, assim como outras tarefas afins.

ENTREVISTADOR CRAS (BOLSA FAMÍLIA) – Prestar atendimento e informações às famílias quanto aos programas sociais do Governo Federal; – Entrevistar e coletar as informações em formulário próprio; – Promover a busca ativa e periódica de famílias em situação de vulnerabilidade em perímetro urbano ou rural; – Atualizar cadastros referentes às condicionalidades da educação (alunos não localizados) com visita in loco; – Atualizar os cadastros com denúncias de irregularidades e averiguar in loco, juntamente com a assistente social; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 02/2022

?