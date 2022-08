Prefeitura de Penedo divulga ordem do desfile cívico de 7 de Setembro

Comemoração da independência do Brasil volta a acontecer publicamente

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo anuncia nesta terça-feira, 09, a ordem das escolas e instituições participantes do desfile cívico do 7 de Setembro.

Suspensa por dois anos devido à pandemia de Covid-19, a celebração da independência do Brasil volta às ruas da cidade histórica.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informa que a concentração do desfile será na Praça do Clementino do Monte, a partir das 13h30, com percurso concluindo na Praça 12 de Abril.

Confira a ordem do desfile cívico em Penedo

1 – Marinha do Brasil / Banda Musical Penedense

2 – Exército Brasileiro / Banda Monte Pio dos Artistas

3 – Polícia Militar

4 – Corpo dos Bombeiros

5 – Escolas Municipais – Banda Municipal Jorge Souza Nascimento- Banda Fanfarra Escola Pedro Reys (Igreja Nova)

6 – Colégio Sagrado Coração de Jesus

7 – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora

8 Instituto Federal de Alagoas – IFAL

9 – Colégio Nossa Senhora de Fátima

10 – Escola Estadual Alcides Andrade

11 – Fênix de Penedo

12 – Colégio Estadual Comendador da Silva Peixoto