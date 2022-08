Prefeitura de Penedo e IGPS entregam mais 100 óculos para estudantes e população de baixa renda

Trabalho disponibiliza assistência gratuita de consulta oftalmológica, modelo da armação e lentes

Secom PMP com Assessoria SEMS

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) concluiu mais uma ação do Programa Sua Vida Com um Novo Olhar.

O trabalho que envolve as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação oferta, de forma gratuita, consulta oftalmológica e a escolha do modelo para pessoas de baixa renda e estudantes da rede pública municipal.

A mais recente etapa do Sua Vida Com um Novo Olhar distribuiu 100 óculos nesta quinta-feira, 26, no Theatro Sete de Setembro.

O público-alvo é identificado nos postos de saúde e nas unidades de ensino, e quem não compareceu pode retirar os óculos na Secretaria Municipal de Saúde, apresentando o RG.

O setor da Prefeitura de Penedo funciona no imóvel localizado em frente da Escola Nossa Senhora de Fátima, no Largo da Praça São Judas Tadeu.