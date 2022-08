Prefeitura de Penedo e IGPS promovem Show de Prêmio do Dia dos Pais

Ação reuniu pais de crianças de escolas da Secretaria Municipal de Educação

Secom PMP

Pais das crianças matriculadas na Educação Infantil se divertiram com seus filhos no Show de Prêmios promovido pela Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS).

A confraternização organizada por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi realizada na tarde do último sábado, 13, no ginásio Dom Bosco, espaço cedido pela instituição de assistência social Centro Juvenil Irmã Auxiliadora.

Enquanto as crianças curtiam os brinquedos instalados na rua, sob a supervisão de servidores da Semed e do IGPS, os adultos marcavam a cartela do bingo que sorteou diversos prêmios.

A festa realizada para fortalecer a relação entre pais e filhos também contou com show artístico e animação da Podderosa.

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante