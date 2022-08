Prefeitura de Penedo e Trakto fecham parceria inédita no Brasil

Município é o primeiro do país habilitado para uso das ferramentas do Trakto Educação

Secom PMP

O governo do Prefeito Ronaldo Lopes alcança mais um marco inédito na história de Penedo, primeiro município do Brasil selecionado para utilizar a plataforma Trakto Educação.

As ferramentas da empresa alagoana que criou a primeira plataforma de design 100% online da América Latina são a mais recente inovação tecnológica da administração que moderniza a Prefeitura de Penedo.

Os avanços que melhoram serviços e a máquina pública estão sendo ampliados em todos os setores, principalmente para estudantes e professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) na fase atual da gestão que tem pouco mais de um ano e sete meses.

Com internet de qualidade e computadores do tipo Chromebooks, a revolução digital chega com equipamentos modernos e conteúdo atualizado nas escolas da Prefeitura de Penedo.

Estudantes e professores da Semed Penedo recebem computadores

O trabalho do governo Ronaldo Lopes justifica a escolha de Penedo para a iniciativa pioneira da Trakto, parceria cujo protocolo de intenções foi assinado nesta quinta-feira, 18.

“Tem muita gente séria trabalhando com a Educação em Penedo”, afirmou o empreendedor e fundador da Trakto, Paulo Tenório, durante o ato que ocorreu durante o Trakto Show, evento realizado no Centro de Convenções, em Maceió, até o próximo sábado, 20.

A plataforma Trakto Educação é um editor online exclusivo para ser usado por toda a rede educacional, ferramenta que também tem assistência regular de especialistas para orientar e desenvolver o uso prático.

O uso de recursos digitais já é parte do dia a dia dos estudantes da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório, onde o professor Marcondes Batista leciona para turmas do 5º ano, escolhido para representar os docentes da Semed Penedo na assinatura do protocolo.

Marcondes Batista é natural do Potengy, uma comunidade remanescente quilomobola situada nas imediações do foz do Rio São Francisco.

“Foi em Penedo que a Educação abriu as portas para mim e hoje temos tecnologia que acompanham as diretrizes da base curricular nacional, com estudantes e professores assistidos”, destacou Marcondes no palco do Trakto Show, onde estará novamentem, em 2023, para apresentar os resultados dos desafios lançados agora.

Ronaldo Lopes agradeceu ao reconhecimento do fundador da Trakto, informando que os 600 professores – efetivos e contratados – têm um Chromebook para desenvolver suas atividades e os estudantes utilizam o mesmo modelo de computador na sala de aula.

O gestor penedense foi ao evento com o Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, e o Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emmanuel Minal Lopes.

Texto – Fernando Vinícius