Prefeitura de Penedo entrega computadores e material escolar para estudantes e professores da Semed

Programa Educação Avança investe mais de dez milhões de reais em materiais didáticos e inovações tecnológicas

Secom PMP

O Programa Educação Avança leva inovação tecnológica e material escolar para todas as unidades da rede pública municipal de ensino, investimento do prefeito Ronaldo Lopes para a formação de crianças e adolescentes.

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) coloca equipamentos, materiais didáticos e inovações tecnológicas para um ensino pedagógico de forma mais eficiente na cidade e na zona rural.

O governo Crescendo Com o Seu Povo investe mais de dez milhões de reais por meio do Educação Avança. “São ferramentas que serão utilizadas para proporcionar uma educação de qualidade” afirma Luciano Barros Lucena, gestor da Semed.

Na era digital, com acesso à Internet, já presente no dia a dia da rede do ensino municipal, a Prefeitura de Penedo coloca a tecnologia na sala de aula, para educadores e estudantes.

“Hoje em dia só entra no mercado de trabalho quem tem acesso à informática e à internet e os Chromebooks que estão sendo entregues aos professores e alunos irão trazer grandes avanços”, diz Carla Souza, mãe de aluno da rede municipal.

Material escolar

Ao mesmo tempo em que entrega os 600 computadores para estudantes e cerca de 1.900 para uso dos estudantes nas salas de aula, a Semed também distribui material escolar, conforme cronograma informado diretamente aos pais ou responsáveis pela direção de cada escola da Semed.

Texto Fagner Honorato

Vídeo Fellype Cavalcante

Produção Fagner Honorato