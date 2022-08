Prefeitura de Penedo lança concurso de produção de textos para estudantes da Semed

Trabalho incentiva o hábito de ler e escrever entre crianças e adolescentes

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo lançou a quarta edição do Concurso de Produção de Texto, iniciativa que estimula hábitos importantes para o desenvolvimento de qualquer pessoa: a escrita e a leitura.

Com orientação pedagógica e auxílio dos docentes da Semed, alunos e alunas matriculados em turmas do Ensino Fundamental irão produzir, na sala de aula e do próprio punho, textos de dois gêneros que serão digitados para análise da comissão julgadora.

O Secretário Municipal de Educação, Luciano Barros Lucena, destaca a iniciativa que é “de suma importância porque a função da escola, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, também é formar leitores e escritores competentes, de acordo com a série em que cada estudante se encontra”.

“Com esse projeto, a Semed oferta mais uma condição real para a produção textual dos nossos estudantes e se aprimorem nesse aspecto, usando como base a sua vivência no ambiente escolar, familiar e em sua comunidade”, acrescenta Luciano.

O edital do concurso (confira o regulamento clicando aqui) estabelece o gênero poesia para estudantes do 4º e do 5º ano e contos para estudantes do 8º e do 9º ano.

Além de premiar os três melhores trabalhos de cada categoria, o trabalho organizado pela Semed Penedo também visa aprimorar a interpretação de textos por crianças e adolescentes.