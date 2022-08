Prefeitura de Penedo promove Dia da Solidariedade para famílias carentes na próxima segunda, 08

Ajuda humanitária será acompanhada por serviços como emissão gratuita de documentos e entrega de enxoval para gestantes

Secom PMP

As famílias em situação de vulnerabilidade social inseridas em auxílios criados para as vítimas das chuvas em Penedo serão beneficiadas com o Dia da Solidariedade.

Por iniciativa do governo Ronaldo Lopes, as ações de ajuda humanitária serão ampliadas na próxima segunda-feira, 08, em parceria com os governos estadual e federal.

O trabalho coletivo distribuirá cesta básica de alimentos, itens de limpeza e colchões.

A entrega acontecerá nos ginásios poliesportivos Padre Manoel Vieira e das escolas Ernani Méro e Comendador José da Silva Peixoto, mediante apresentação do tíquete que as pessoas previamente cadastradas podem retirar nesta sexta-feira, 05, e amanhã.

Retirada do tíquete

Quem já está inserido nos critérios da Defesa Civil e reside nas localidades Jatobá, Areial, Nossa Senhora de Fátima (Coréia), Centro e Senhor do Bonfim (Oiteiro), deve se dirigira ao CRAS do Oiteiro para pegar sua credencial.

Para as pessoas cadastradas e residentes no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), o tíquete para receber a ajuda humanitária está disponível no CRAS do Barro Vermelho.

Quem tem direito aos benefícios e mora na Santa Luzia (Barro Duro), Dom Constantino, Santa Izabel (Matadouro), Vila Matias e Santa Cecília (Cacimbinhas) recebe no antigo prédio da Unidade Senai, próximo da Trevo da Toca do Índio.

Todos esses locais funcionam neste sábado, 06, no horário entre 8h e 17 horas. Quem não puder pegar hoje ou amanhã, receberá no local do Dia da Solidariedade.

Arena de Serviços

Além do reforço na ajuda humanitária para vítimas das chuvas, o Dia da Solidariedade contará com emissão gratuita de documentos e distribuição de enxoval para as gestantes inseridas no Programa CRIA.

O Dia da Solidariedade também vai ofertar acesso ao Cadastro Único, emissão da carteira de trabalho (CTPS), emissão RG (1ª e 2ª via), consulta de CPF e emissão de 2ª via, consulta de certidão nada consta e atendimento da Equatorial para cadastro na tarifa social e negociação de dívida.

A recepção ao público acontece no ginásio Padre Manoel Vieira, onde a banda Cazuadinha apresenta seu show, uma das atrações para o entretenimento da criançada.