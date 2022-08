Prefeitura de Penedo recupera pavimentação da Av. Divaldo Suruagy e da Rod. Mário Freire Leahy

Via rápida de acesso entre as parte alta e baixa da cidade também ganha iluminação com LED

Secom PMP

A Rodovia Mário Freire Leahy é o caminho mais rápido entre a parte alta de Penedo e a orla ribeirinha, pista de asfalto que está sendo recuperada para melhorar as condições do tráfego.

A operação tapa-buracos executada por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) teve início na tarde desta terça-feira, 08, nas imediações da antiga delegacia da Polícia Civil.

“Este é mais um trabalho que estamos realizando com apoio do Governo de Alagoas, que nos cede o material asfáltico para que a gente possa fazer a nossa parte, com nosso pessoal e equipamentos”, informa o gestor da SEMSP, engenheiro Ivo Costa.

A melhoria feita no trecho oficialmente identificado como Avenida Divaldo Suruagy ou Beira-Rio, como é popularmente conhecida, compreende até o acesso ao povoado Ponta Mofina, serviço que se estenderá por toda a extensão da via que está sendo iluminada com luminárias de LED.

A ampliação da nova iluminação pública do município é mais uma ação permanente do governo Ronaldo Lopes, benefício gerado com a instituição da Superintendência de Iluminação Pública (SIPE).

O avanço em eficiência energética acontece nas áreas urbana e rural, com a utilização dos recursos da COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública).

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves