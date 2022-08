Prefeitura de Presidente Getúlio – SC promove Concurso público

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente Administrativo (1); Arquiteto (1); Controlador Geral (1); Enfermeiro do ESF (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Florestal (1); Agente Operacional – SAATTE (1); Leiturista – SAATE (1); Operador de Estação de Tratamento de Água- SAATE (1); Operador de Máquinas – SAATE (1); Odontólogo do ESF (1); Procurador do Município (1); Professor de Anos Iniciais (1); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Física (Escolas e CEIMs) (1); Professor de Educação Física (CME) (1); Professor de Educação Infantil (1); Agente de Serviços Gerais (4); Operador de Máquinas (1); Operador de Veículos (5); Agente de Licitações (1); Auxiliar Administrativo (1); Médico da Família (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Regulador (1); Médico Veterinário (1); Psicólogo (2); Técnico Educacional (1); Fiscal de Posturas, Obras e Tributos (1); Fonoaudiólogo (1); Gestor em Processamentos Contábeis e Administrativos de Recursos Humanos (1); Terapeuta Ocupacional (1); Turismólogo (1); Auxiliar de Educação (10); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Saúde BucaL (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1);

Os salários oferecidos variam entre R$ 940,47 a R$ 16.243,84 ao mês, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Agencia Tubazul. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022

