Prefeitura de Rancho Alegre – PR divulga Concurso público: Até R$7,8 mil

A Prefeitura Municipal de Ranchi Alegre/PR divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior na administração municipal.

Psicólogo (1); Agente Administrativo (3); Fiscal de Tributos Municipais (1); Técnico em Enfermagem (1); Arquiteto (1); Assistente Social (1); Contador (1); Dentista (1); Operador de Máquinas e Veículos (1); Professor (3); Médico Clínico Geral (1); Médico Veterinário (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Agente de Serviços I (3); Agente de Serviços II (3); e Motorista (4).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.157,92 a R$ 7.853,06, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Funtef CP, ou presencialmente , na Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Brasil, nº 256, Centro, no horário das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas/discursiva (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para os cargos Agente de Serviços II, Motorista, Operador de Máquinas e Veículos; mais prova de títulos, conforme critérios especificacos no edital.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE SERVIÇOS I: O cargo de Agente de Serviços efetua limpeza e conservação dos prédios públicos, assim como, áreas verdes, praças, ruas e outros logradouros públicos, capinando, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; entre outras atividades.

MOTORISTA: Dirigir, devidamente credenciado, veículos em geral empregados no transporte oficial de passageiros e cargas em serviços diurnos e noturnos inclusive em caráter de Plantão quando necessário; orientar passageiros quanto as normas de segurança no trânsito, observando se os mesmos estão utilizando equipamentos como cinto de segurança e outros.

PROFESSOR: MAGISTÉRIO: Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional; Zelar pela aprendizagem das crianças; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; – Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; – Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 001/2022

