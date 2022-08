Prefeitura de Ribeirão Bonito – SP divulga Processo seletivo na área da educação

Edital oferta vagas de nível médio e superior na área da educação e salários de até R$ 2.884,95

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas de nível médio e superior na área da educação.

Confira abaixo as oportunidades:

professor de educação básica II – arte; professor de educação básica II – ciências; professor de educação básica II – educação física; professor assistente de educação básica I; professor assistente de educação básica II; professor de educação básica II – matemática; professor de educação básica II – português; professor de educação básica II – geografia; professor de educação básica II – história; professor de educação básica II – inglês; professor de atendimento educacional especializado; professor de educação básica I.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.307,96 a R$ 2.884,95 ou de R$ 21,37 por horas-aula, por carga horária de 24 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de agosto de 2022, exlcusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Integri Brasil. A taxa de inscrição está fixo em R$51,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos básicos e/ou específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificado no edital. As avaliações serão realizadas no dia 18 de setembro de 2022.

Atribuições

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

Observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;

Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

Elaborar Plano e Relatório de Atividades, obedecendo aos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos; entre outras atividades.

EDITAL 03/2022

?